Москва, , 18:36 — REGNUM

В новой редакции КоАП появится норма о конфискации автомобиля совершившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующее предложение озвучил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания госсовета.

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«Предложение по конфискации объекта автотранспортного нарушения, то есть, проще говоря, автомобиля, с применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившего нарушение лицу, то есть к тому, кто это нарушение в состоянии опьянения совершил — вот эту модель можно было бы проработать при разработке нового административного кодекса», — сказал Медведев.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума сделала первый шаг к конфискации автомобиля, приняв в третьем чтении закон, существенно ужесточающий наказание для находящихся в состоянии опьянения водителей, виновных в ДТП с жертвами. Такие нарушения переводятся в разряд тяжких преступлений.

В то же время есть решение Верховного суда, где говорится, что в большинстве случаев автомобиль не является орудием преступления. А для конфискации автомобиля ТС должно быть признано орудием преступления, например в таких случаях, как теракт или сознательный наезд.

Вместе с тем концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает уточнение понятия «конфискация».

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