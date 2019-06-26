Москва, , 18:35 — REGNUM

Иностранные государства готовят информационные атаки, направленные против командования Вооруженных сил России всех уровней, заявил 26 июня глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на форуме «Армия-2019».

В частности, ряд СМИ готовит информационные кампании как против представителей командования родов и видов войск, так и против персон высшего военно-политического руководства.

Эти информационные вбросы должны произойти в ближайшее время, подчеркнул Конашенков.

Официальный представитель российского военного ведомства особо отметил, что эту деятельность ведут «отдельные государства» «через определенные СМИ».

Для этого, отметил Конашенков, «осуществляется непрерывный сбор и комплексный анализ информации — в первую очередь персональной».

По мнению Игоря Конашенкова, эти планы являются реакцией на укрепления позиций России в мире. Он подчеркнул, что по этой причине нападки на Вооруженные силы РФ будут только усиливаться.

Российская сторона не оставит без ответа используемые против нее «грязные методы информационной борьбы», — подчеркнул Конашенков.