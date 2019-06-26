Москва, , 18:30 — REGNUM

В Монголии бои на Халхин-Голе 1939 года воспринимают как войну за независимость страны от японских захватчиков и выражают благодарность армии Советского Союза. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июня заявила профессор Монгольского государственного университета (Улан-Батор) Урангуа Жамсрангийн на круглом столе на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности».

«В войне на Ханхин-Голе приняли участие три военные дивизии — 8500 монгольских солдат. Какова роль была этих солдат, что могли монгольские солдаты сделать без Советского Союза, без его армии? Все в Монголии очень благодарны Советскому Союзу и его армии, хотя и эта война принесла нам многие потери. Эта тема никогда не снимается. Вопросы, касающиеся военных событий, всегда сохраняет свою актуальность и подразумевают необходимость в исследованиях и анализе», — заявила Жамсрангийн.

По её словам, монгольские историки рассматривают события 1939 года в контексте дипломатической политики СССР и Японии в отношении Монгольской Народной Республики, возникновения причин столкновения и интересов доминирующих в регионе держав.

Япония, образовав государство Маньчжоу-Го, создала тем самым плацдарм против Советского Союза для своей дальнейшей экспансии. Это неизбежно делало Монголию заложником международного конфликта. По мнению некоторых монгольских историков, характер противостояния даёт повод рассматривать Монголию так же, «как плацдарм для Советского Союза против Японии».

Помимо прочего, противостояние с Японией имело и внутриполитическое измерение для Монголии.

«В среде монгольской общественности в 1930-е годы активно обсуждалась японская угроза и возможность вторжения. В связи с этим многие представители монгольской общественности были втянуты в обвинения в японском шпионаже, объявлены агентами японской разведки — многие из таких обвинений были необоснованными», — отметила Жамсрангийн.

26 июня в пресс-центре REGNUM состоялся круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности» с участием учёных и политологов из России и Монголии.