Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM

«Плюй в глаза — божья роса»: такие пословицы приходят на ум членам Центризбиркома России после общения с муниципалами Северной столицы.

Главы муниципальных избиркомов (ИКМО) Петербурга, намеренно нарушающие закон и инструкции ЦИК, держат членов Центральной избирательной комиссии и петербуржцев «за идиотов». Такое мнение высказал член ЦИК Николай Левичев в ходе заседания комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

В среду, 26 июня, глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко отчитывался перед ЦИК о том, как устраняются нарушения избирательных прав в ходе муниципальной кампании в Северной столице. Напомним, во многих муниципалитетах скрывали факт назначения выборов, а теперь мешают кандидатам регистрироваться другими способами — через «фальшивые очереди» или работу по два часа в сутки, вопреки распоряжениям ЦИК.

В целом, отметил Миненко, хотя отдельные нарушения и были зафиксированы, меры по ним уже приняты, а абсолютное большинство ИКМО работают в штатном режиме. Однако с ним не согласился член ЦИК Николай Левичев. У него сложилось впечатление, что во время заседания зачем-то рисуется «гораздо более благостная картина», чем наблюдалась вчера, когда ЦИК общался с главами некоторых петербургских ИКМО в закрытом режиме по конференц-связи.

«Мы вчера наблюдали своеобразные ремейки инфернальных сюжетов 2014 года. И общались с главами ИКМО, по поводу которых мне приходила на ум пословица известная: «Бесстыжему плюй в глаза — ему божья роса». Как вы понимаете, приходил на ум даже непечатный вариант этой пословицы», — сказал Левичев.

Напомним, в 2014 году муниципальные выборы в Петербурге из-за массовости нарушений были признаны беспрецедентно «грязными» среди всех регионов страны. Многие «черные технологии», вроде сокрытия даты начала кампании, адреса и времени работы ИКМО, а также фальшивых очередей «кандидатов», применяются и сейчас.

Левичев выразил надежду, что такие главы ИКМО Петербурга «перестанут, наконец, держать за идиотов не только членов Центральной избирательной комиссии, но и граждан Санкт-Петербурга, очень активных избирателей».

«Мы видели не только попытки молодых дарований, как глава одного ИКМО пытался пыль в глаза пускать, зачитывая нам какие-то безумные инструкции, которые они сами себе составили. У таких деятелей появились гораздо более активные публичные защитники. В частности, глубоко мною неуважаемый депутат Госдумы Евгений Марченко, который позволил себе совершенство безграмотным и абсолютно хамским по отношению к председателю ЦИК комментарием поддержать этих деятелей местечковых», — сказал Николай Левичев.

Он ссылается на интервью Марченко в СМИ, озаглавленное «ИКМО не нарушают закон, а пользуются лазейками в нем, наличие которых — вина Центризбиркома». По словам Левичева, все «так называемые лазейки» надежно прикрывает Конституция РФ, а именно статья 24, которую подобные «молодые дарования» нарушают, когда ограничивают пассивное избирательное право кандидатов.

«Эти местечковые деятели своими самопальными инструкциями, по сути, нарушают и третью статью Конституции РФ, присваивая себе властные полномочия, которыми они не располагают», — добавил Левичев.

Он напомнил Виктору Миненко, что дух закона, правда и справедливость на его стороне, если он все же решит более «жестко бить по рукам». По мнению члена ЦИК, несмотря на заверения Миненко о «плотном контакте» с правоохранительными органами и массу обращений в прокуратуру, за время с начала подачи документов он не увидел никакого изменения положения дел.

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Напомним, сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии председатель Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко сообщил, что к нему поступило уже почти 300 жалоб на ИКМО в Петербурге.