Москва, 26 июня 2019, 18:24 — REGNUM
Участники заседания Центрального штаба ОНФ подвели итоги работы основных проектов Народного фронта в первой половине 2019 года Это «За честные закупки», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Равные возможности — детям», «Служба занятости 2.0» и «Регион заботы».
Член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта Народного фронта «За честные закупки» Антон Гетта рассказал, что общественникам удалось сделать в деле борьбы с неэффективными бюджетными тратами и расточительностью чиновников. К сегодняшнему дню активисты проекта «За честные закупки» добились устранения нарушений в сфере госзакупок на 307 млрд рублей, 450 млрд рублей — это сумма выявленных картельных сговоров на торгах. Крупнейшим штрафом в бюджет стала сумма в 90 млн рублей.
Важное направление в работе проекта — социальное питание. Участники проекта разработали свои предложения по совершенствованию этой сферы и озвучили президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину на Медиафоруме Народного фронта в Сочи.
Также с 2019 года работает проект «Город N». Его суть в том, что команда из активистов выезжает в город, на малую родину одного из них, и разбирает все закупки города с привязкой к местности.
В свою очередь координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев сообщил, что пользователи интерактивного ресурса «Карта убитых дорог» добавили туда более 43 000 участков дорог, требующих ремонта, а это порядка 37 000 км. В результате люди отдали более 1,135 млн голосов за ремонт дорог. Чиновники в регионах обратили на это внимание и отремонтировали капитально более 6600 участков, провели ямочный ремонт на 4600 участках, а более 1700 дорог попали в планы ремонта на 2019 и 2020 гг. В дополнение к сайту в августе 2018 года эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» запустили мобильное приложение «Убитые дороги».
Также он добавил, что в 2019 года стартовала Дорожная инспекция ОНФ. Проверки уже прошли по Южному, Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Приволжскому федеральным округам в 39 регионах страны, 40 городах. В августе — сентябре эксперты оценят качество дорог и безопасность на них в городах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Член Центрального штаба ОНФ, зампред комитета Госдумы по науке и образованию Любовь Духанина рассказала о результатах работы проекта «Равные возможности — детям», координатором которого является:
Кроме того, эксперты проекта подготовили комикс, информирующий о порядке получения именного сертификата дополнительного образования детей. В нем также даются ответы на часто задаваемые вопросы.
Она добавила, что эксперты проекта также разрабатывают мобильное приложение для удобного использования сертификата. Его запуск планируется к 1 сентября текущего года.
Координатор проекта ОНФ «Служба занятости 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин сообщил о том, что удалось сделать участниками проекта «Служба занятости 2.0», который направлен обновление стандартов работы таких служб. Эксперты опросили граждан в мобильном приложении ОНФ «Народный контроль» по поводу ожиданий людей от работы служб занятости, собрали предложения граждан и проанализировали их. В результате удалось разработать «Народный стандарт служб занятости населения», который представители Движения направили в Минтруд РФ и Роструд.
В этом году участники проекта займутся мониторингом за внедрением этого стандарта в 16 пилотных регионах (Башкирия, Белгородская, Калужская, Самарская, Саратовская области и другие субъекты). По итогам эксперты направят в профильные региональные и федеральные органы власти дополнительные предложения по повышению эффективности работы служб занятости.
О работе Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ рассказала его координатор, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. В 2018 году с участием представителей Центра удалось благоустроить 4090 дворов и 976 общественных территорий, более 1500 активистов вошли в муниципальные общественные комиссии по благоустройству. В 2019 г. участники Центра проверят качество благоустройства 2000 дворов и 700 общественных территорий во всех регионах страны, добавила она. Также активисты ОНФ создадут «Народный стандарт качества комфортной городской среды».