Москва, , 18:24 — REGNUM

Участники заседания Центрального штаба ОНФ подвели итоги работы основных проектов Народного фронта в первой половине 2019 года Это «За честные закупки», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Равные возможности — детям», «Служба занятости 2.0» и «Регион заботы».

Член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта Народного фронта «За честные закупки» Антон Гетта рассказал, что общественникам удалось сделать в деле борьбы с неэффективными бюджетными тратами и расточительностью чиновников. К сегодняшнему дню активисты проекта «За честные закупки» добились устранения нарушений в сфере госзакупок на 307 млрд рублей, 450 млрд рублей — это сумма выявленных картельных сговоров на торгах. Крупнейшим штрафом в бюджет стала сумма в 90 млн рублей.

Важное направление в работе проекта — социальное питание. Участники проекта разработали свои предложения по совершенствованию этой сферы и озвучили президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину на Медиафоруме Народного фронта в Сочи.

Также с 2019 года работает проект «Город N». Его суть в том, что команда из активистов выезжает в город, на малую родину одного из них, и разбирает все закупки города с привязкой к местности.

«В инициативе «Город N» уже 10 городов, намечено 500 объектов для проверок. По итогам первых выездов мы нашли и «мост в никуда», и ФАП, который месяц, как должен работать, и новые примеры использования «серых» схем», — отметил Гетта.

В свою очередь координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев сообщил, что пользователи интерактивного ресурса «Карта убитых дорог» добавили туда более 43 000 участков дорог, требующих ремонта, а это порядка 37 000 км. В результате люди отдали более 1,135 млн голосов за ремонт дорог. Чиновники в регионах обратили на это внимание и отремонтировали капитально более 6600 участков, провели ямочный ремонт на 4600 участках, а более 1700 дорог попали в планы ремонта на 2019 и 2020 гг. В дополнение к сайту в августе 2018 года эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» запустили мобильное приложение «Убитые дороги».

Также он добавил, что в 2019 года стартовала Дорожная инспекция ОНФ. Проверки уже прошли по Южному, Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Приволжскому федеральным округам в 39 регионах страны, 40 городах. В августе — сентябре эксперты оценят качество дорог и безопасность на них в городах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

«В ряде регионов за пару лет дороги значительно поменялись и стали лучше. Убитые дороги больше встречаются на окраинах городов. Ту информацию, которая есть на нашей карте, активно используют для исправления ситуации с дорогами. Отмечаем сейчас по стране недостаток в обеспечении безопасности дорожного движения, потому что те дороги, которые ремонтируют, как правило, становятся небезопасными — отсутствует освещение, разметка, не используются те меры, которые предписаны даже существующими требованиями. Поэтому, собрав всю информацию из регионов, где провели инспекцию, приступим к аналитической работе и будем с экспертами разбираться на федеральном уровне, обсуждать изменения в нормативной базе и законодательстве», — сказал Васильев.

Член Центрального штаба ОНФ, зампред комитета Госдумы по науке и образованию Любовь Духанина рассказала о результатах работы проекта «Равные возможности — детям», координатором которого является:

«В апреле стартовала акция «Дети — детям». Подростки, пережившие трудные ситуации, записывают мотивирующие видеообращения для своих сверстников, которые столкнулись с жизненными препятствиями. Первые ролики уже посмотрели около 400 тысяч детей».

Кроме того, эксперты проекта подготовили комикс, информирующий о порядке получения именного сертификата дополнительного образования детей. В нем также даются ответы на часто задаваемые вопросы.

«Комикс распространяется в 19 регионах, где реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Мы хотим, чтобы как можно больше родителей узнали о способе получения сертификата и его возможностях», — пояснила Духанина.

Она добавила, что эксперты проекта также разрабатывают мобильное приложение для удобного использования сертификата. Его запуск планируется к 1 сентября текущего года.

Координатор проекта ОНФ «Служба занятости 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин сообщил о том, что удалось сделать участниками проекта «Служба занятости 2.0», который направлен обновление стандартов работы таких служб. Эксперты опросили граждан в мобильном приложении ОНФ «Народный контроль» по поводу ожиданий людей от работы служб занятости, собрали предложения граждан и проанализировали их. В результате удалось разработать «Народный стандарт служб занятости населения», который представители Движения направили в Минтруд РФ и Роструд.

«Что именно мы предлагаем? Новые службы занятости будущего должны обеспечивать индивидуальный подход. Также переобучение следует проводить с учетом реальной потребности работодателей и, соответственно, с последующим трудоустройством. Службы занятости будут заниматься профориентацией молодежи. Мы хотим два раза в год проводить Единые дни профориентации на базе нашей акции ОНФ «Дни в профессии». По аналогии с «Бережливой поликлиникой» новые службы занятости также станут «бережливыми». Бумажная волокита будет минимизирована, многие услуги граждане смогут получать и в электронном виде», — отметил Семин.

В этом году участники проекта займутся мониторингом за внедрением этого стандарта в 16 пилотных регионах (Башкирия, Белгородская, Калужская, Самарская, Саратовская области и другие субъекты). По итогам эксперты направят в профильные региональные и федеральные органы власти дополнительные предложения по повышению эффективности работы служб занятости.

О работе Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ рассказала его координатор, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. В 2018 году с участием представителей Центра удалось благоустроить 4090 дворов и 976 общественных территорий, более 1500 активистов вошли в муниципальные общественные комиссии по благоустройству. В 2019 г. участники Центра проверят качество благоустройства 2000 дворов и 700 общественных территорий во всех регионах страны, добавила она. Также активисты ОНФ создадут «Народный стандарт качества комфортной городской среды».

«Если в 2018 году у нас была задача — помочь людям объединиться и научить их взаимодействовать во дворах, на общественных территориях, принимать правильные решения, сегодня наша цель — научить чиновников объединяться на площадках межведомственных комиссий и привлекать туда специалистов различных профильных ведомств и министерств. Должна быть отработана стратегия развития городов в рамках формирования комфортного и безопасного проживания граждан. Для этого все объекты по всем программам должны принимать специалисты. Это касается не только жилых домов после ремонта. Так, например, спортивные площадки должны приниматься представителями департамента спорта, потому что они понимают, как их будут дальше использовать и обслуживать, детские площадки — представителями департамента или министерства образования, безопасные выезды, пешеходные зоны, тротуары — представителями ГИБДД и МЧС. Один глава муниципального образования профессионально не может оценить все критерии к этим проектам», — подчеркнула Калинина.