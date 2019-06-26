Нур-Султан, , 18:36 — REGNUM

Руководство и правительство Казахстана поддержит работу нового акима (мэра) Нур-Султана Алтая Кульгинова, пообещал бывший глава Казахстан Нурсултан Назарбев, сообщили 26 июня в пресс-службе первого президента республики.

Глава города, в свою очередь, рассказал о планах по улучшению социально-экономических показателей развития Нур-Султана. По его словам, в настоящее время продолжается реализация принятых ранее программ развития.

В частности, наблюдается рост доли малого и среднего бизнеса в экономике Нур-Султана, а также рост производства. Назарбаев, в свою очередь отметил, что на акима столицы возлагается высокая ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом (мэром) Нур-Султана Алтая Кульгинова. Ранее он занимал должность главы Западно-Казахстанской области.

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