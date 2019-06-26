Москва, , 18:23 — REGNUM

В Москве 26 июня состоялась встреча заместителя председателя правительства России — министра финансов РФ Антона Силуанова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На ней были обсуждены насущные для республики вопросы, требующие помощи федерального центра. О деталях разговора на своей странице в Mylistory рассказал чеченский лидер.

По его словам, он поднял вопрос трёхсменного обучения в школах и строительства двух школ-интернатов для детей с ограниченными физическими возможностями.

«Прежде всего меня беспокоит так называемая трёхсменка в школах республики. Многое сделано при поддержке федерального центра, но высокий уровень рождаемости, рост численности населения вынуждают искать пути для ускорения темпов строительства школ», — написал Кадыров.

Кроме того, по-прежнему острой является проблема устранения последствий оползней 2016 года, нанесших значительный ущерб жителям и экономике Чечни. В результате стихии пострадали 17 тысяч человек, ущерб, по словам Кадырова, превысил 1,8 млрд рублей.

Все названные вопросы для Силуанова не являются незнакомыми, отметил глава Чечни, и «очень приятно было, что он в деталях знает проблемы».

«Антон Германович определил сроки, методы и пути их решения, ответственных исполнителей», — отметил Кадыров.

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Напомним, проблема нехватки ученических мест и связанная с ней необходимость обучения в школах в три смены стоит в Чечне не один год. В 2019 году республике на ее решение будет выделено дополнительно из федерального бюджета около 12 млрд рублей.

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