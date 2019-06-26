Санкт-Петербург, 26 июня 2019, 18:14 — REGNUM
Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города. Он объяснил это тем, что в отношении него была совершена политическая провокация.
Напомним, в интернете появилось видео, на котором, как утверждают авторы ролика, сотрудницы администрации Выборгского района Петербурга проводят манипуляции с подписными листами в поддержку Александра Беглова, переписывая туда паспортные данные граждан. Сам Беглов заявил, что он и его предвыборный штаб не имеют к этим действиям никакого отношения, и попросил правоохранительные органы — МВД и СКР — провести расследование.
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Сегодня Александр Беглов высказал слова благодарности всем, кто поддержал его в ходе сбора подписей, особо упомянув жителей Выборгского района. И объяснил, почему подписи петербуржцев из этого района не могут быть использованы по назначению
Напомним, кандидату-самовыдвиженцу, каким является Александр Беглов, необходимо сдать в Горизбирком не менее 76 тыс. подписей избирателей, а также пройти муниципальный фильтр, сдав подписи не менее 155 муниципальных депутатов из разных районов.