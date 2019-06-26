* запрещённая в России организация

Абуджа, , 18:12 — REGNUM

Нападение боевиков террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на одну из деревень в Нигерии привело к гибели по меньшей мере 20 человек, сообщает 26 июня издание Daily Trust.

По информации издания, нападение произошло 25 июня. Террористы напали на деревню Нгамгам, расположенную в 50 км от города Дамасак на северо-востоке Нигерии.

Подробности инцидента и число погибших выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, радикальная исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требует введения шариатских законов в Нигерии и для этого регулярно совершает террористические акты.

Главари боевиков заявляют, что террористические атаки являются ответом на военную операцию, которую проводят против неё военные контингенты Нигерии, Чада и Камеруна.