Киев, 26 июня 2019, 18:04 — REGNUM
Большинство граждан Украины осознали, что «пещерный национализм» и попытки прежних властей «напакостить» России потерпели фиаско. Об этом 26 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невинчанный.
Он считает, что Украина сможет восстановить рынки сбыта для своей продукции в странах Азии после решения Кремля отменить часть санкций, в частности запрет на транзит украинских товаров по территории России.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Кремль разрешил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через свою территорию, если на транспортных средствах и товарах есть пломбы с использованием технологии «ГЛОНАСС» (российский аналог GPS).
В частности, президент России Владимир Путин внес изменения в указ, которые касаются транзита украинских товаров, в частности, в страны Средней Азии. Правительству поручено утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.