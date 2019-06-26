Киев, , 18:04 — REGNUM

Большинство граждан Украины осознали, что «пещерный национализм» и попытки прежних властей «напакостить» России потерпели фиаско. Об этом 26 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невинчанный.

«Сейчас большинству жителей Украины очевидно, что наши попытки просто напакостить России и таким образом прослыть патриотом не увенчались успехом. Такой пещерный национализм уже потерпел фиаско. Уверен, российские власти понимают, что Украина переосмысливает отношение, поэтому логично сделать несколько шагов, чтобы восстановить отношения и начать какой-то диалог, в том числе экономический», — сказал Невинчанный.

Он считает, что Украина сможет восстановить рынки сбыта для своей продукции в странах Азии после решения Кремля отменить часть санкций, в частности запрет на транзит украинских товаров по территории России.

«Для нас рынки Европы квотированы. Те квоты, которые нам предоставляют, не обеспечивают экономическое функционирование нашего государства и всей экономики Украины. Европа просто выжимает из нас все соки, потребляя в основном наши сырьевые продукты и продавая нам высокотехнологические товары с высокой добавленной стоимостью. Есть альтернатива, куда можно налаживать свой рынок сбыта. Сегодня Россия открывает для нас окно возможностей, в том числе и взаимодействие с Китаем», — рассказал Невинчанный.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Кремль разрешил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через свою территорию, если на транспортных средствах и товарах есть пломбы с использованием технологии «ГЛОНАСС» (российский аналог GPS).

В частности, президент России Владимир Путин внес изменения в указ, которые касаются транзита украинских товаров, в частности, в страны Средней Азии. Правительству поручено утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.