Москва, , 17:52 — REGNUM

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что его партия продолжит борьбу за пост губернатора Санкт-Петербурга, несмотря на то, что кандидата от ЛДПР Олега Капитанова 25 июня официально пригласили на работу в Смольный.

Капитанов согласился на предложение врио губернатора Александра Беглова, а сегодня, 26 июня, сдал мандат депутата Заксобрания Петербурга.

«ЛДПР не отказывается от борьбы за пост губернатора Санкт-Петербурга и будет участвовать в выборах 8 сентября. Мы всегда за честную борьбу, и никакие подачки нам не нужны», — заявил Владимир Жириновский.

Он также пояснил, что кандидат в губернаторы от ЛДПР Олег Капитанов может войти в состав правительства Санкт-Петербурга, но только в том случае, если в результате выборов не займет пост главы города.

Добавим, что сегодня же Капитанов принёс в Горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов. Этого недостаточно для прохождения так называемого «муниципального фильтра» — в Петербурге он составляет 155 подписей муниципальных депутатов.

Таким образом, по формальному основанию Олег Капитанов не может быть включен в избирательный бюллетень на выборах губернатора, которые пройдут 8 сентября. Решение о регистрации или отказе в ней примет Горизбирком.