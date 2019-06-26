Москва, , 17:37 — REGNUM

В Осаке на саммите G20 состоится трёхсторонняя встреча в формате Россия — Индия — Китай, сообщил 26 июня журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

По словам Юрия Ушакова, переговоры лидеров России, Индии и Китая на полях G20 в японской Осаке должны пройти 28 июня.

«На 28 июня запланирована неформальная трехсторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином», — сказал Юрий Ушаков.

При этом помощник главы российского государства напомнил, что аналогичная встреча лидеров России, Китая и Индии состоялась несколько месяцев назад в ноябре 2018 года в Буэнос-Айресе.