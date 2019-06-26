Киев, , 17:24 — REGNUM

Директор Украинского института национальной памяти, член партии «Европейская солидарность» (бывший Блок Петра Порошенко) Владимир Вятрович считает, что в Киеве произошла «попытка реванша пророссийских сил». Соответствующее заявление Вятрович сделал 26 июня, комментируя отмену Окружным административным судом Киева решения Киевского горсовета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры (член Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Романа Шухевича (главнокомандующий Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Панорама города Киев (cc) Jf

«Однозначно, это попытка реванша. Эти попытки реванша будут требовать координированных действий как со стороны политиков, так и общественности… Мы будем бороться, мы не позволим вернуть Украину в советское прошлое. Такие попытки реванши более заметны в тех регионах, которые значительно дольше пребывали под советской властью, где последствия господства тоталитарного советского режима более масштабные и более глубокие», — пояснил Вятрович.

По его словам, решение о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина якобы поддержало большинство киевлян.

«Эти инициативы поддержаны абсолютным большинством общественности и потом проголосованы в Киевском городском совете», — добавил Вятрович.

Он считает, что киевский суд три года тянул с принятием решения, дожидаясь смены политической ситуации на Украине.

«Нам часто говорили, что эти темы не являются важными, что на самом деле нужно заниматься вопросами экономики, хозяйства и т. д… Решения, которые вчера были приняты окружным административным судом Киева, не имеют ничего общего с правом. Это политическое решение, которое мы будем опротестовывать, будем подавать апелляцию. Не случайно, что этот суд шел три года. Шло затягивание политического процесса до возможной смены политической ситуации. В результате получили такое решение, которое не имеет никаких политических оснований», — подытожил Вятрович.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича. Соответствующее решение приняла судья Чудак Олеся Николаевна.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевские власти также подадут апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина.