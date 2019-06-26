Калининград, , 17:16 — REGNUM

Задержанное в исключительной экономической зоне РФ финское рыболовецкое судно с частично эстонским экипажем Roxen было освобождено во вторник, 25 июня, а его капитан остается под домашним арестом, сообщает национальный вещатель rus.err.ee.

Как рассказал Райво Баум, член правления компании Morobell, которой принадлежит судно, на время следствия капитан будет оставаться в отеле и отмечаться два раза в день. Также все навигационное оборудование с судна будет обследовано в рамках делопроизводства.

По словам Баума, команда около двух месяцев жила на корабле в тяжелых условиях и покидать его было нельзя. Он также заявил, что «в обмен на лучшее обращение команду склоняли к даче ложных показаний».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осуществленная в мае 2019 года проверка судна Пограничным управление ФСБ РФ по Калининградской области установила, что экипажем добывались водные биоресурсы с нарушением российского законодательства. На борту судна было обнаружено более 7,5 тонны незаконно добытой рыбы, предварительный ущерб был оценен в размере около 50 миллионов рублей. Для освобождения судна был затребован залог 720 000 евро.