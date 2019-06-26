Москва, , 17:17 — REGNUM

Ключевым аспектом заседания Госсовета России стало решение заключать контракты жизненного цикла при строительстве автодорог, которые обяжут компании не только строить объект, но и обслуживать его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт.

«Центральный момент, на который надо обратить внимание, — это не пожелание, а требование главы государства Владимира Путина, чтобы контракты на строительство автодорог стали контрактами на весь период их эксплуатации. Когда продаётся не факт строительства, а факт эксплуатации до следующего капремонта — это очень важный подход», — рассказал эксперт.

По словам Шпунта, подобный подход снимет вопрос относительно качества работы подрядчика. Если компания решит сэкономить на материалах, рабочих или технике во время строительства в ущерб качеству, ей все равно придётся тратить собственные деньги на ремонт дороги. Таким образом, строить некачественные дороги станет экономически невыгодно.

«Это абсолютная новация, которой раньше не было. Это изменяет саму конструкцию дорожного строительства. Второе важное обстоятельство — дорожная политика отходит в зону ответственности президента. Можно говорить после этого Госсовета, что появилась дорожная политика как вид деятельности главы государства», — сказал Шпунт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета России 26 июня, заявил, что камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения не должны быть специально спрятаны или скрыты.