Аддис-Абеба, , 17:07 — REGNUM

Региональные власти штата Амхара в Эфиопии впервые прокомментировали попытку переворота в штате, которую пытались осуществить генерал Асамнью Циге и его боевики, 26 июня передает агентство Reuters.

На похоронах главы штата Амбачева Меконнена в Аддис-Абебе представитель властей штата сообщил журналистам Асемахан Асерес сообщил журналистам, что жертвами переворота стали не только несколько высокопоставленных чиновников — сообщники генерала Циге убили «десятки человек».

Чиновник сообщил, что боевики в ходе бунта 22 июня атаковали штаб-квартиру правительства штата и офис правящей партии в Бахр-Дар, а также штурмовали здания полиции и средств массовой информации.

«Они были частью нашей полиции, они не были независимыми. Но большая часть сил не была с ними и защищала нас» , — сообщил Асерес, говоря об участниках заговора.

Сам Асерес был захвачен в заложники, когда боевики захватили дом, где живут правительственные чиновники, и чудом остался жив.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июня в штате Амхара в Эфиопии генерал Циге и его сообщники попытались совершить переворот. Им удалось убить главу штата, генерального прокурора и нескольких высокопоставленных чиновников.

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