Луанда, , 17:01 — REGNUM

Китай и Ангола будут развивать отношения в военной сфере в рамках созданного совместного Комитета по сотрудничеству в науке, технологиях и оборонной промышленности. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com. Данный факт сообщил министр обороны Анголы Сальвиано Секейра на церемонии открытия переговоров с делегацией из КНР.

В качестве приоритетных секторов в военном сотрудничестве с Китаем Сальвиано Секейра выделил те, которые связаны с поставками и обслуживанием продукции оборонной промышленности, технической помощью, подготовкой специалистов и строительством инфраструктуры для ангольской армии. По словам ангольского чиновника, сотрудничество с Китаем приведет к многообещающим результатам в области укрепления национальной обороны.

Вице-президент Центрального Комитета обороны Китайской Народной Республики, член Политбюро ЦК КПК генерал-полковник Сюй Цилян также выступил на церемонии и выразил готовность Китая укреплять сотрудничество в интересах обеих сторон.

Переговоры прошли 24 июня в столице Анголы Луанде. Китайская военная делегация находится в стране с 23 июня и имеет в повестке дня среди прочих встреч посещение военно-морской базы ВМС Анголы, Военно-исторического музея и Высшей военной школы. Китайская делегация покидает Луанду 26 июня.