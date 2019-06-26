Москва, , 16:57 — REGNUM

Несмотря на то, что Токио официально трактует бои на Халхин-Голе 1939 года как незначительный «инцидент», в действительности эти события являлись частью глубоко проработанных планов Японии по развязыванию с СССР полномасштабной войны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июня заявил профессор, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на круглом столе на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности».

«Работая в Японии, мне удалось разыскать уникальные документы, которые свидетельствуют о том, что никакая это не случайность, что это не инцидент, как до сих пор подчёркивается правительственными историками в Японии. Это спланированная акция», — заявил Кошкин.

По его словам, документы однозначно свидетельствуют о существовании к 1939 году нового плана войны против Советского Союза «операция №8».

«Получив по заслугам на Хасане, японцы искали место, где можно осуществить свою провокацию, которая могла перерасти в большую советско-японскую войну — там, где Советский Союз не был подготовлен. Поэтому они выбрали место, где до железной дороги было 800 км, и обеспечивать эту операцию со стороны советских войск было крайне трудно — а у японцев до железной дороги было всего 125 км», — подчеркнул эксперт.

Безусловно, политические элиты Японии тем самым пытались осуществить реванш за поражение на Хасане 1938 года, однако были и более глубокие политические цели проведения этой провокации.

«Главная из них — я в этом убеждён, основываясь и на японских, и китайских документах, — заключалась в том, чтобы запугать Советский Союз угрозой большой войны, чтобы он прекратил помощь Китаю», — указал Кошкин.

«По японским документам проходит, что дело именно в помощи Китаю — а она была велика, особенно в технических средствах ведения войны. Цель была в том, чтобы убедить Советский Союз не оказывать помощь Китаю, дабы не провоцировать большую войну с Японией», — пояснил он.

Эксперт также прокомментировал роль Советского Союза в этом конфликте. До сих пор часто звучат обвинения в адрес Иосифа Сталина, что он «сознательно раздул малозначащий конфликт на границе», чтобы нанести Японии мощный удар и дискредитировать её как союзника Германии.

«Фальсификаторы истории доходят до абсурда: в подтверждение того, что это была акция Сталина, приводят то, что якобы командир 23-й пехотной дивизии императорской армии был агентом Сталина, будучи завербованным в 1927−29 гг ОГПУ. Он, по заданию Сталина, организовал вопреки мнению и приказам центра эту провокацию, которой Сталин и воспользовался», — отметил Кошкин.

26 июня в пресс-центре REGNUM состоялся круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности» с участием учёных и политологов из России и Монголии.