Москва, , 16:51 — REGNUM

Проблема эскалации напряженности в Косово становится всё более актуальной, уверен директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 26 июня заявил на пресс-конференции.

«Мы видим эскалацию напряжённости, которая началась с октября прошлого года и связана с севером Косово, — рассказал Бондаренко. — После того как туда совершил незапланированный визит самопровозглашённый президент республики Косово Хашим Тачи, там начали происходить разного рода негативные события. Сербам так и не позволили сформировать муниципалитет сербских образований, хотя это было прописано ещё в Брюссельском соглашении 2013 года. Фактически последние месяцы мы видим, как там пытаются задушить любую сербскую мысль, все политические проявления местного населения. Была введена блокада сербских товаров, были введены заградительные пошлины на товары из Сербии и Боснии».

В настоящее время, как отметил эксперт, появляется угроза гуманитарной катастрофы.

«Кроме того, Приштина в обход резолюции Совета Безопасности ООН объявила о создании собственной армии, а международное сообщество сделало вид, что оно этого не заметило, — отметил Бондаренко. — А венцом всего стало, конечно, то, что лидеры Косово и Албании начали вслух говорить о том, что «мы ни пяди своей земли сербам не отдадим», хотя весь прошлый год шла речь о возможном разграничении территорий. Фактически мы видим, как стремительно развивается проект «Великой Албании». Уже снята граница между Косово и Албанией».

Россия, как отметил Бондаренко, в этой ситуации исходит из приоритета резолюции Совета Безопасности ООН № 1244. Кроме того, эксперт подчеркнул, что вопрос признания Косово уже давно не является компетенцией исключительно республики Сербия, потому что стал мировым прецедентом.

«[Между тем] мы видим, как старый брюссельский истеблишмент теряет рычаги управления над ситуацией», — подытожил Бондаренко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил искать развязку косовской проблемы на основе диалога и решений ООН.

«Искать развязку косовской проблемы, безусловно, можно только путём диалога на основе принятых в ООН решений, прежде всего резолюции Совета Безопасности 1244», — сказал спикер Госдумы, выступая перед парламентариями Скупщины в Белграде (Сербия).

Он также отметил, что Россия считает недопустимым поведение Евросоюза и США в косовском вопросе, а реакция ЕС ставит под сомнение способность быть посредником.