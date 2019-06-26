Тбилиси, , 16:36 — REGNUM

Бывший председатель парламента Грузии, бывший член коалиции «Грузинская мечта» и бывший лидер Республиканской партии, а ныне — председатель учрежденного им «Движения строительства» Давид Усупашвили раскрыл обществу планы, вынашиваемые экс-президентом Михаилом Саакашвили и председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.

Как заявил Усупашвили на пресс-конференции 26 июня, совместного плана у Иванишвили и Саакашвили нет, но в их интересах и замыслах немало совпадений. Сам лидер «Движения строительства» резко отмежевался от обоих политиков и их партий и в ожидании парламентских выборов 2020 года решил занять позицию некоей «золотой середины».

«Заявляю, что я и мои коллеги из «Движения строительства» относимся к той части граждан Грузии, которую никто из них («Грузинская мечта» Иванишвили и «Национальное движение» Саакашвили) шантажировать не сможет и не сумеет отвратить от правильного пути строительства страны. Я не буду считаться с Мишей, когда буду вести переговоры с Бидзиной о пропорциональных выборах, и не посчитаюсь с Бидзиной, когда вместе с «Национальным движением» потребую наказания участников разгона акции; не постесняюсь Миши, осуждая попытку вторжения в парламент, и не постесняюсь Бидзины, когда назову попытку задержания Мелия политическим коварством», — пояснил позицию своей партии Давид Усупашвили.

По его словам, «Движение строительства» продолжит сотрудничество со всеми политическими и общественными кругами, которые являются сторонниками демократического развития и европейской интеграции Грузии.

Что касается вероятного ареста оппозиционного депутата Никанора Мелия, в связи с чем прокуратура требует от парламента приостановки его депутатских полномочий, Усупашвили считает, что «Грузинская мечта» этим шагом соберет вокруг Саакашвили все оппозиционно настроенные силы, Саакашвили же попытается обострить обстановку и не допустить достижения соглашения по вопросу проведения пропорциональных выборов, а затем развалить «Грузинскую мечту» и взять власть в свои руки.

Напомним, что беспорядки и акции протеста в Тбилиси начались 20 июня, а формальным поводом для них стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию. А за пределами парламента на проспекте Руставели соратники Саакашвили созвали срочный митинг под лозунгами «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе». После того, как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующих и полицейских. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились. Они продолжились 22−25 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя как студенты грузинских вузов.

Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. 24 июня лидер правящей партии выступил с заявлением о готовности обсуждения вопроса перехода на пропорциональную систему выборов парламента. Оппозиция отреагировала на это предложение отрицательно и заявила о намерении продолжать акции и борьбу за выполнение всех требований.

Так как депутат от «Национального движения» Никанор Мелия на акции 20 июня активно призывал сторонников к вторжению в парламент, прокуратура возбудила против него уголовное дело и потребовала от парламента приостановки его мандата.