Киев, , 16:34 — REGNUM

Более 20 тыс. человек по состоянию на 26 июня изменили место голосования на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, которые должны состояться 21 июля.

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, в пределах избирательного округа место голосования изменили 8% от общего количества, за пределами округа — 92%.

Также Радченко заявил, что больше всего меняют место голосования представители Донецкой области.

«Около 5 тысяч человек, которые изменили место голосования, являются представителями Донецкой области, еще около 3 тысяч — из Луганской области и более тысячи человек — из Киева и Харьковщины», — отметил представитель ЦИК.

Отметим, что по состоянию на 21 июня место голосования на досрочных выборахз в Раду сменили 13 тыс. граждан Украины. Тогда было заявлено, что граждане начинают регистрироваться все более активно.

ИА REGNUM напоминает, что на президентских выборах весной этого года, согласно официальной статистике, 325 тысяч украинцев сменили место голосования. В конце мая ЦИК Украины упростила процедуру изменения места голосования — теперь желающему сделать это нужны только соответствующее заявление и паспорт.