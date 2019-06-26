Москва, , 16:20 — REGNUM

Большинство участников первого тура голосования поддержали кандидатуру главы комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сам парламентарий при помощи телемоста сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Слуцкий набрал простое большинство в первом туре голосования. Это показывает сегодняшний расклад сил в ассамблее. Здесь голосуют те, кто много лет меня знает. Главный результат в первом туре набран. Из 198 участников голосования 101 отдал голос за меня. С таким результатом и проигрывать не страшно, это очень высокий результат. Что касается сегодняшнего тура, то надо набрать простое большинство голосов. Надеюсь я его наберу», — заявил Слуцкий.

Он добавил, что «во много раз важнее» голосование по полномочиям российской делегации.

Также депутат Госдумы РФ пообещал не оставлять безнаказанным заявления украинского парламентария Борислава Берёзы, который нецензурно выразился в адрес всех русских.

«Мы страну, народ не сдаём и подобных оскорблений не спускаем. Что касается высказываний Берёзы, то это история с продолжением», — заявил депутат Госдумы.