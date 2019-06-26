Калининград, , 16:14 — REGNUM

МИД Литвы получил официальную ноту от РФ о вступлении в силу с 1 июля 2019 года системы оформления бесплатных электронных виз в Калининградскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 июня. Пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы поясняет, что, согласно ноте, форму электронной визы можно будет заполнить на специальном сайте МИД РФ за четыре календарных дня до намеченной поездки.

Бесплатная электронная виза будет выдаваться гражданам Литвы для посещения Калининградской области с туристической, деловой или гуманитарной целью.

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Виза будет действовать 30 дней и позволит гражданам Литвы прибывать в области не более 8 суток подряд. В другие регионы РФ с такой визой въехать будет нельзя, поясняют в МИД Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в литовских СМИ заявляли, что отсутствие официального уведомления о новом порядке со стороны России, свидетельствует о якобы готовящейся «провокации» против Литвы со стороны России.