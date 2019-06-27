Москва, , 06:25 — REGNUM

Согласно недавним высказываниям представителей Пентагона, Договор об ограничении систем стратегического сдерживания (СНВ-3) становится помехой для американских вооруженных сил, и США должны из него выйти. Почему, даже если США нарушат СНВ-3, паритет российских и американских стратегических вооружений сохранится, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года Kremlin.ru

Еще в 2010 году замминистра обороны США по военно-политическим вопросам, обращаясь к членам Конгресса, заметил, что подписание СНВ-3 не ограничит планы США по созданию систем ПРО и развитию армии. Тогда эта хвастливая речь была отчасти уместна, ведь ситуация выглядела как исключительное превосходство США по всем современным системам вооружения.

Прошло 9 лет, и США с удивлением обнаружили, что «разорванная в клочья региональная держава» может продемонстрировать такие военные козыри, как «Посейдон», «Авангард», «Кинжал» и «Пересвет». Все эти системы, а особенно те, которые обеспечивают лидерство России в области гиперзвукового оружия, делают американские потуги на абсолютное превосходство пустым звуком вчерашнего дня. Действительно, даже новейшие американские системы перехвата не могут справиться с гиперзвуковым глайдером, так как попросту от него отстают. Рассчитанная на перехват классических баллистических ракет «национальная система стратегических ПРО» пасует перед возможностями российских «Авангардов», «Цирконов» и «Кинжалов».

Так что СНВ-3. подписанный 6 июля 2009 года между РФ и США по инициативе тогдашнего президента Барака Обамы, стал удачным прикрытием, которое позволило России хорошо подготовиться к выкладыванию на стол гиперзвуковых козырей. Теперь Вашингтону нужен новый договор, который запретил бы все гиперзвуковые вооружения. Ни о каком паритете в данном случае речь не может идти, поскольку США просто нечего предложить взамен. Владимир Путин же видит судьбу СНВ-3 по-другому.

Читайте подробности в статье Руслана Хубиева «Вежливое предупреждение России: США не следует разрывать СНВ-3».