Вильнюс, , 16:11 — REGNUM

В Литве продолжается активная кампания по запугиванию населения соседством с БелАЭС, а в парламенте Литвы сегодня, 26 июня, прошло публичное совещание о действиях различных служб в случае аварии на станции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам начальника службы гражданской безопасности департамента противопожарной безопасности и спасения Эдгараса Гяды, в случае аварии на БелАЭС, которая достраивается в 50 километрах от Вильнюса, жителям необходимо вернуться в помещения и плотно закрыть все окна и двери — эвакуация категорически не рекомендована, поскольку уровень радиоактивного заражения на улицах Вильнюса будет выше, чем в помещениях.

«Загрязнение не достигнет внутри (верхних значений) больше, чем на улице, ни в коем случае не бросаться эвакуироваться, поскольку на улице загрязнение может быть больше», — сказал Гяда.

По его словам, сообщение об аварии до населения будет доходить по трём каналам: звуковые уличные сирены, короткие сообщения по мобильным телефонам, информация в СМИ. Таким образом, продолжал начальник пожарно-спасательной службы, населению нужно максимально быстро попасть в закрытые помещения и ждать указаний от служб.

При этом Гяда уже во время брифинга для журналистов сам себя опроверг, заявив, что при аварии население Вильнюса эвакуироваться не будет. Эвакуация населения, порядка миллиона человек — почти 550 тыс. жителей Вильнюса и население прилегающих районов, — один из главных аргументов литовских властей в жалобах на проект европейским учреждениям.

«Если такая рекомендация поступит от министерства здравоохранения, будет эвакуировано население 30-километровой зоны, в которую Вильнюс не попадает», — сказал Гяда. По его словам, это 25 тыс. жителей Вильнюсского и Швенчёнского районов Литвы.

В свою очередь директор департамента экспертиз и наблюдений за радиологическим фоном центра радиологической безопасности Юлюс Жилюкас отметил, что при худшем сценарии ветер принесёт радиоактивные частицы в Литву через час-полтора после аварии, если направление ветра будет в литовскую сторону. В основном ветер дует в противоположном направлении. При этом изменившийся фон сразу зафиксируют датчики у границы с Белоруссией.

Несмотря на всё сказанное, в Литве до пуска БелАЭС населению планируется раздать йодные таблетки. По словам вице-министра здравоохранения Литвы Альгирдаса Шишельгиса, они будут закуплены в ближайшее время, а раздача будет происходить через семейных врачей в поликлиниках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС официально названа «угрозой национальной безопасности», а Литва законодательно запретила попадание электроэнергии с БелАЭС на свой рынок. При этом миссия Еврокомиссии ENSREG в 2018 году как раз в целом положительно оценила результаты стресс-тестов на БелАЭС, что в Литве некоторые обозреватели назвали полным поражением страны в борьбе с БелАЭС, однако СМИ Литвы попытались нивелировать эти выводы, сосредоточившись на рекомендациях миссии, которые также были, однако это нормальная практика при проведении абсолютно всех стресс-тестов без исключения. В Литве же сам факт рекомендаций попытались представить как доказательство «небезопасности БелАЭС».

Однако 7 февраля 2019 года власти Литвы объявили об «исторической победе» Литвы над БелАЭС — решением женевского совещания сторон конвенции Эспоо объявлено, что белорусская сторона не предоставила общественности «достаточной» информации в поддержку обоснования выбора Островецкой площадки для строительства БелАЭС, а Белоруссия в целом, стараниями Литвы, названа страной — нарушителем конвенции.