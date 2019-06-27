Токио, , 07:08 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о «трагедии», связанной с делом Тифани Верон, француженки, пропавшей без вести в Японии в июле 2018 года, сообщает Le Figaro.

«Я хочу подумать о нашей соотечественнице Тифани Верон, а также о её родителях и семье. Это трагедия. Но я хочу сказать её семье и друзьям, что мы будем стремиться сделать всё, что в наших силах, чтобы продвинуться в этом вопросе», — заявил Эммануэль Макрон во время выступления перед французской общиной в резиденции Франции в Токио.

Известно, что 36-летняя француженка Тифани Верон, живущая в Пуатье пропала 29 июля 2018 года в Японии, в день когда девушка отправилась на прогулку в Никко, туристический город на северо-востоке Японии. Во Франции ведется расследование по факту похищения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправился с первым официальным визитом в Японию, где посетит Токио и Киото, а также примет участие в саммите G20.

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