26 июня 2019 | Время чтения 3 мин

Олег Михайлов, , 19:59 — REGNUM

Литовские поляки, которые последнее десятилетие успешно выступают на литовской политической сцене в том числе благодаря союзу с литовскими русскими, лидер которых Вальдемар Томашевски неоднократно заявлял о важности добрососедских отношений с Россией, прекращении политики санкций, высмеивал литовскую антироссийскую пропаганду, дрогнули. Хотя, строго говоря, дрогнули уже давно.

Вальдемар Томашевски (cc) Martynas16

Староста фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в парламенте, одна из главных помощниц Томашевского и лицо партии Рита Тамашюнене отправилась во французский Страсбург и вместе со всей литовской делегацией единогласно проголосовала против возвращения России в ПАСЕ.

Как мы уже знаем, неудачно. И если к другим членам литовской делегации вопросов особенно нет, там либо ястребы, которые профессионально зарабатывают политический капитал на «российской угрозе», или двуличные приспособленцы, вроде экс-премьера социал-демократа Альгирдаса Буткявичюса, который говорит одно, а делает другое, то к литовским полякам вопросы остались.

Вряд ли Рита Тамашюнене, заседая в Страсбурге до двух ночи, не советовалась с руководством своей партии и лично с Томашевски, как ей голосовать. Что помешало оставаться последовательным и не играть в истерику литовской политической элиты, что всегда выгодно ранее отличало ИАПЛ-СХС?

Совсем недавно Томашевски приходил на 9 мая в День Победы к Вечному огню в Вильнюсе с георгиевской ленточкой и не боялся грязи, которую потом на него выливали литовские политики и СМИ. Не боялся он не петь в общий унисон про «оккупированный Крым», всегда находя фразы, которые оставляли литовских журналистов у разбитого корыта. Про санкции у него и вовсе всегда была предельно чёткая позиция: они неэффективны, мы сами от них страдаем, с соседями мы просто обязаны дружить.

«Надо иметь хорошие отношения со всеми соседями. И с Латвией, и с Польшей, которые сейчас неплохие, но нужно их не испортить. С Россией. С Беларусью — обязательно, это наш самый ближайший сосед. Есть поговорка, что только глупый ищет друзей далеко, а врагов близко. Соседей не выбирают, мы должны со всеми стараться найти точки соприкосновения. Тем более, что и Россия, и Беларусь — это христианские страны, они цивилизационно наши», — ещё в прошлом месяце в интервью русскоязычному еженедельнику «Литовский курьер» говорил Томашевски.

И после этого высказаться против полномочий России в ПАСЕ?

Так что же случилось?

В этот четверг, 27 июня, самая крупная в парламенте фракция — Союза крестьян и зелёных Литвы — намерена подписать новое расширенное соглашение о правящей коалиции, куда кроме прочих партий приглашены и ИАПЛ-СХС. Переговоры уже проходят две недели. Партии предложены руководящие должности в правительстве и парламенте. О каких точно креслах идёт речь, пока держат в секрете, но без ИАПЛ-СХС коалиция получится шаткой. Литовские поляки нужны обязательно.

Чем не повод резко стать системной партией и войти в клуб когда-то высмеиваемой литовской политической элиты? Скандал в ПАСЕ и голосование «за» возвращение России, в Литве непременно бы аукнулось.

Правящим не хочется иметь в друзьях «лояльную прокремлёвскую партию». А отношения сейчас как никогда хорошие — ещё до этих формальностей ИАПЛ-СХС, будучи ни в оппозиции, ни в позиции, постоянно поддерживал законопроекты правящих крестьян-зелёных. Да и в самоуправлении Вильнюса у фракции ИАПЛ есть опыт побыть в элите — фракция входит в правящую коалицию вместе с либералами, наиболее отмороженными русофобами в Литве.

Да и выборы все прошли. В самоуправлениях, пусть хуже, чем в прошлые годы, литовские поляки представлены. Томашевски ещё раз избрался в Европарламент, можно про собственные лозунги забыть? Власть дороже?

Уже в следующем году в Литве новые парламентские выборы. До этого ИАПЛ-СХС дважды проходили в парламент. Пройдут после всего этого? Избиратель будет помнить.