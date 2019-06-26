Киев, , 15:58 — REGNUM

Украинский политолог Сергей Гайдай считает вполне закономерными и логичными свежие результаты соцопросов по досрочным выборам в Верховную раду Украины, которые должны состояться 21 июля.

С таким заявлением эксперт выступил сегодня, 26 июня, передает корреспондент ИА REGNUM

Напомним, что ранее сегодня на Украинебыли обнародованырезультаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 20−24 июня. Опрос показал, что 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, поддерживают партию «Слуга народа», далее в рейтинге следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,1%), партия «Голос» (8,4%), «Европейская солидарность» (7,2%) и «Батькивщина» (7,0%).

Эксперт объясняет, почему рейтинг президентской политической силы «Слуга народа» пошёл вниз.

«Токсичные персонажи в списках и по мажоритарке. Отсутствие значимых действий лидера. Им бы теперь выборы — побыстрее. Лучше завтра. Пойдёт так и дальше — о единоличном большинстве в Раде можно и забыть», — отмечает Гайдай.

Также он подчеркивает, что Петр Порошенко и Юлия Тимошенко зафиксировались на своих 7%, и рассчитывают стать «золотыми фишками» будущей Рады (дать нужные голоса для формирования парламентской коалиции).

«Вакарчук, партия «Голос», вырос до 8% и остановился… Общие фразы и отсутствие конкретики в политическом содержании, как и отсутствие больших идей движению вверх не способствуют. Топливо закончилось?», — задается вопросом специалист.

Также он отмечает, что остальные политические силы ведут бой за преодоление пятипроцентного барьера в Раду — «и именно там основные драмы, волнующие сюжеты, интриги и вера в чудо этих выборов».

ИА REGNUMнапоминает, что досрочные парламентские выборы на Украине должны состояться 21 июля.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 5845 кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах. В одномандатных (мажоритарных) избирательных округах ЦИК зарегистрировала 3171 кандидата, среди которых и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий; по партийным спискам в многомандатном общегосударственном округе зарегистрировано 2674 кандидата в народные депутаты.