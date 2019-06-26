Киев, , 15:45 — REGNUM

Приостановка участия Украины в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) является «классическим выстрелом себе в ногу», заявил 26 июня заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам Евросуда по правам человека Иван Лищина на своей странице в социальной сети Facebook.

«Во-первых, у нас нет финансового рычага относительно Совета Европы (СЕ), который имеет РФ: украинская доля бюджета СЕ даже не приближается к 10% российской. Во-вторых, Европа нам нужна гораздо больше, чем мы Европе: кто-то действительно надеется, что СЕ и ЕС продолжат финансировать реформы, а ЕБРР экономику, если мы выйдем из СЕ, хлопнув дверью?» — написал он.

Лищина также отметил, что участие Украины в Совете Европы должно поддерживать и развивать общие ценности, а не быть способом борьбы с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поведение украинской делегации в ПАСЕ вызвало раздражение других участников заседания. По словам общественного деятеля Юрия Кота, в кулуарах ПАСЕ звучал мат в отношении представителей Украины.

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