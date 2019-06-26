Чебоксары, , 15:42 — REGNUM

В новом творческом сезоне Чувашский государственный ансамбль песни и танца, который ранее гремел не только по всей стране, но и активно гастролировал за рубежом, останется без оркестра народных инструментов. Сегодня, 26 июня, музыкантам раздали уведомления о «сокращении штата работников», передаёт корреспондент ИА REGNUM. В качестве нового места работы музыкантам предложили стать… танцорами или хористами и даже главными балетмейстером или хормейстером. Наблюдатели отмечают, что «цинизм ситуации зашкаливает», в Чувашии уничтожают наследие, которое создавалось и лелеялось десятилетиями. Не исключая, что за госансамблем, который в этом году отмечает 95-летие и стал одним из символов национальной культуры, оптимизация может распространиться и на другие учреждения.

Скриншот с сайта госансамбля. Коллектив ансамбля с Героем СССР, космонавтом №3 Андрияном Николаевым Ch-ansamble2-ru.1gb.ru

Госансамбль песни и танца представляет Россию и Чувашию за рубежом Ch-ansamble2-ru.1gb.ru

26 июня артистов оркестра народных инструментов Чувашского государственного ансамбля песни и танца официально уведомили о «проведении организационно-штатных мероприятий по сокращению штата работников». Согласно приказу и. о. директора, «в целях совершенствования организационной структуры управленческого производственного процесса учреждения и максимального задействования творческого потенциала артистов, уравнивания потенциала хоровой и танцевальной группы ансамбля» с 27 августа 2019 года из штатного расписания исключаются все шесть артистов оркестра.

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Как требует законодательство, им предложили вакантные должности. И надо отдать должное чувству юмора нового руководства ансамбля: оркестрантам предложили поработать артистами хора или балета, либо попробовать себя в качестве главного балетмейстера или главного хормейстера.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов считает, что происходит культурная «революция» или «опричнина» в культуре.

«В 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня образования Чувашской автономной области. Не намного «младше» Чувашии — государственный ансамбль, который за 95 лет своей истории стал одним из брендов национальной культуры Чувашии, вобрал в себя дух и традиции чувашского народа. Ансамбль сумели сохранить в непростые годы, в том числе в 90-е, когда разрушались многие устои — в этом смысле надо отдать должное руководству республики того периода. С концертами он объездил всю страну, постоянно гастролировал за рубежом, став культурным послом республики. Эта часть «духовных скреп», о которых с подачи президента Владимира Путина сегодня говорят чиновники всех мастей.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. И то, что в республике нашлись очень «культурные» люди, которые уничтожают востребованный коллектив под предлогом оптимизации, можно назвать вредительством и одним из подлейших ударов по культуре Чувашии. Цинизм зашкаливает. Именно сегодня, когда социально-экономическая ситуация в республике настолько критичная, что ей назначают персонального куратора в лице министра промышленности Мантурова (а фактически — внешнее управление), жители нуждаются в особой поддержке, в духовных силах, во вдохновении — а где их черпать, если не в танце и музыке? Ведь те же чиновники и их наёмные менеджеры любят повторять, что Чувашия — «край ста тысяч песен».

Госансамбль песни и танца представляет Россию и Чувашию за рубежом Ch-ansamble2-ru.1gb.ru

По его словам, в Татарии или, к примеру, на Кавказе такое «представить вряд ли возможно», поэтому их национальные коллективы «сегодня гремят на всю страну»:

"Что дальше? Возьмутся оптимизировать театры? А вместо артистов и танцоров на сцене будут скоморохи и ростовые куклы Чебурашки, утёнка, медведя?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние годы этот уникальный творческий коллектив ансамбля песни и танца стал полем для экспериментов чиновников. Со слов сотрудников ансамбля, началось перераспределение ставок с хорового состава в пользу танцевального. При этом профессионалы подчёркивают, что построение ансамбля имеет свои особенности и подобные «реформы» могут привести к тому, что композиции потеряют свою целостность, национальный колорит и органичность, а ансамбль, условно говоря, превратится «в балетную труппу». Наибольший удар принял на себя оркестр народных инструментов: если до прихода команды главы Чувашии Михаила Игнатьева там насчитывалось 12 человек, то сейчас — почти наполовину меньше. Для сравнения: в Татарии и Башкирии в подобных коллективах не менее 16 музыкантов.