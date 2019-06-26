Киев, , 15:41 — REGNUM

Окружной административный суд Киева сегодня, 26 июня, в специальном заявлении объяснил отмену переименования проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, передает корреспондент ИА REGNUM

В частности, в заявлении говорится, что суд удовлетворил иск ОО «Еврейская правозащитная группа» и ОО «Антифашистская правозащитная лига» к Киевскому городскому совету, признал противоправными и отменил соответствующие переименования.

Отмечается, что рассмотрение этого дела длилось с августа 2016 года, а вердикт вынесен только сейчас.

Суд подчеркивает, что соответствующее решение принято ввиду нарушения процедуры переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования.

«Чем дальше, тем больше убеждаемся в том, что риск реванша/отката (внешнего и внутреннего) — реальный риск, а не страшилка от Петра Порошенко. Он уже реализовывается, с молчаливого согласия команды Зеленского», — комментирует ситуацию с переименованием политолог Олеся Яхно.

Эксперт заявляет, что решение суда по отмене названий проспекта Бандеры и Шухевича — следствие деятельности Андрея Портнова (высокопоставленный чиновник администрации Януковича, который покинул Украину после госпереворота-2014 и вернулся в страну после победы на президентских выборах Владимира Зеленского), который сегодня выполняет роль администратора «реванша в судах».

«Ни для кого не секрет, что возвращение в Украину и бурная деятельность Портнова — инициатива Коломойского, и Зеленский этому или не хотел, или не мог воспрепятствовать. Поэтому и неудивительно, что по очень многим процессам нет никакой реакции Зеленского. Ведь по мажоритарным округам от «Слуги народа» идут в том числе такие персонажи, которые ненавидят вообще всё украинское», — отмечает эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что «реванша не будет», поскольку сейчас готовится апелляция на решение Окружного админсуда Киева о переименовании проспектов. Кроме того, пообещал он, на следующей сессии Киевсовет по процедуре еще раз примет решение о соответствующем переименовании.