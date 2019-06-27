Пхеньян, , 05:17 — REGNUM

Интенсивность международных переговоров лидеров крупнейших стран, уже прошедших в этом году или пока намеченных, весьма интенсивна. На каком фоне прошел визит китайского лидера Си Цзиньпина в КНДР и как развиваются значимые события в Большой Евразии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын Russian.news.cn

На евразийском континенте отчетливо формируется российско-китайский союз, приобретающий черты политического альянса; свое сотрудничество укрепляют страны ЕАЭС, а КНР расширяет возможности в Южноазиатском регионе; визит Си Цзиньпина в ЕС показал серьезный потенциал Китая по наращиванию связей со странами-лидерами Евросоюза. Всё перечисленное знаменует собой развитие глобального геополитического переформатирования.

«Пояс и путь», сопряженный с ЕАЭС, даст в результате мощнейшее Большое Евроазиатское партнерство, но этом фоне попытки США использовать иранский и северокорейский поводы для того, чтобы поставить Евразию на колени, откровенно проваливаются. Дипломатическая атака на КНДР была четко обезврежена дипломатическими же методами, и похоже, что северокорейская неудача Вашингтона повторяется по отношению к Ирану. Дональд Трамп и хочет обострить напряженность, и боязливо мечется, пытаясь дождаться раскола Ирана, который всё никак не наступает. На этом фоне переговоры после Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном — это еще и жест в сторону Вашингтона, которым Пекин показывает, что никаких односторонних политических дивидендов США от Китая ждать не приходится.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Визит Си Цзиньпина в Пхеньян — вектор геополитических перемен».