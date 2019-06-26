Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM

В Нью-Йорке 24 июня в штаб-квартире ООН по инициативе Постпредства Белоруссии при ООН состоялось памятное мероприятие, посвященное 75-й годовщине освобождения республики от нацистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Участие в мероприятии приняли дипломаты, сотрудники секретариата ООН и СМИ, а также неназванные «представители белорусской диаспоры». Перед ними выступил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Согласно официальному сообщению, Рыбаков подчеркнул важность сохранения памяти и исторической правды о войне. Он также привлёк внимание участников мероприятия к обращению Александра Лукашенко к государствам — членам ООН по случаю 75-летия освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков.

«В ходе мероприятия состоялся показ художественного фильма «Брестская крепость», который на основе реальных фактов рассказывает о трагических событиях начала Великой Отечественной войны и героической обороне Брестской крепости солдатами Красной Армии», — сказано в официальном сообщении.

Любопытно, что в тексте официального сообщения ни разу не упомянута БССР, столицу которой РККА освободила 3 июля 1944 года. Также не использован традиционный термин «немецко-фашистские захватчики» — вместо него упоминается о «нацистах» некоего происхождения. Ранее ревизионисты добились удаления из официальной белорусской историографии термина «Отечественная война 1812 года» и в последние годы активно заменяют термин «Великая Отечественная война» на «Вторая мировая война» или просто «война».

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Напомним, что решением властей постсоветской республики военный парад на 9 мая отменён — его проведение перенесено на 3 июля. Кроме того, власти препятствуют проведению народной акции «Бессмертный полк», противопоставляя ей официозное шествие «Беларусь помнит».

Российско-белорусский художественный фильм «Брестская крепость» был снят в 2010 году (режиссёр — Александр Котт, продюсеры — Игорь Угольников, Рубен Дишдишян и Владимир Заметалин). Фильм считается одним из лучших среди снятых на тему Великой Отечественной войны за постсоветский период.