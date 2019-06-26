Париж, , 15:36 — REGNUM

Встреча экспертов тридцати стран-членов международной антитеррористической коалиции и трех приглашенных стран (Шри-Ланка, Буркина-Фасо, Мали) состоялась в здании МИДа Франции в Париже 25 июня, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

МИД Франции выразил приверженность действовать совместно со своими международными партнерами, чтобы полностью и окончательно устранить террористическую угрозу.

«В военном отношении Франция занимается развертыванием операции «Шаммал», которая действует в Ираке и Сирии, поддерживая и обучая местные силы, противостоять террористической группе», — говорится в заявлении МИД Франции.

С 2018 года Франция также увеличила свой финансовый вклад в гуманитарную помощь и стабилизацию освобожденных от террористов районов в Сирии.

Напомним, международная антитеррористическая коалиция, нацеленная в первую очередь на борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), была создана летом 2014 года и объединяет 80 стран и международных организаций.