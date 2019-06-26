Кишинёв, , 15:29 — REGNUM

Все судьи Конституционного суда Молдавии 26 июня объявили об отставке. Как передает ИА REGNUM, новый состав судей КС будет назначен новыми властями — правительством, парламентом, президентом и представителями гражданского общества.

До назначения нового состава судей и руководства суда административные функции будет исполнять один из подавших в отставку судей — Вячеслав Запорожан.

Конституционный суд Молдавии в последние годы был подконтролен находившейся у власти Демпартии и лично олигарху Владимиру Плахотнюку. Когда парламент назначил новое правительство Плахотнюк отказался отдавать власть и через Конституционный суд попытался распустить парламент и удержать власть за собой. Лишь после того, как 14 июня Демпартия объявила о передачи власти законному новому руководству, а олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну, Конституционный суд отменил свои решения.

Новые власти Молдавии потребовали отставки всего состава Конституционного суда, подконтрольного Плахотнюку. Пока однако в отставку почти сразу ушел только председатель КС Михай Поалелунжь.

21 июня Венецианская комиссия Совета Европы, рассмотрев ряд решений КС Молдавии, объявила, что суд нарушил множество принципов и процедур при принятии решений о роспуске парламента страны и поставил под угрозу демократию в Молдавии.