Кишинёв, 26 июня 2019, 15:29 — REGNUM
Все судьи Конституционного суда Молдавии 26 июня объявили об отставке. Как передает ИА REGNUM, новый состав судей КС будет назначен новыми властями — правительством, парламентом, президентом и представителями гражданского общества.
До назначения нового состава судей и руководства суда административные функции будет исполнять один из подавших в отставку судей — Вячеслав Запорожан.
Конституционный суд Молдавии в последние годы был подконтролен находившейся у власти Демпартии и лично олигарху Владимиру Плахотнюку. Когда парламент назначил новое правительство Плахотнюк отказался отдавать власть и через Конституционный суд попытался распустить парламент и удержать власть за собой. Лишь после того, как 14 июня Демпартия объявила о передачи власти законному новому руководству, а олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну, Конституционный суд отменил свои решения.
Новые власти Молдавии потребовали отставки всего состава Конституционного суда, подконтрольного Плахотнюку. Пока однако в отставку почти сразу ушел только председатель КС Михай Поалелунжь.
21 июня Венецианская комиссия Совета Европы, рассмотрев ряд решений КС Молдавии, объявила, что суд нарушил множество принципов и процедур при принятии решений о роспуске парламента страны и поставил под угрозу демократию в Молдавии.