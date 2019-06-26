Брюссель, 26 июня 2019, 15:17 — REGNUM
Евросоюз не намерен больше пересматривать условия выхода Великобритании из состава организации. Об этом 26 июня заявила представитель Еврокомиссии Наташа Берто на пресс-конференции в Брюсселе.
Берто также добавила, что нынешнее соглашение не будет пересматриваться даже в случае, если Великобритании придётся покинуть Евросоюз без сделки.
«Да, я могу подтвердить, что мы не будем пересматривать соглашение», — заявила она.
Напомним, 12 июня Еврокомиссия выпустила сообщение, где признала нежелательным, но возможным выход Великобритании из ЕС «без сделки».
Читайте также: Борис Джонсон отстаивает план по Brexit, избегая дискуссий