Брюссель, , 15:17 — REGNUM

Евросоюз не намерен больше пересматривать условия выхода Великобритании из состава организации. Об этом 26 июня заявила представитель Еврокомиссии Наташа Берто на пресс-конференции в Брюсселе.

Берто также добавила, что нынешнее соглашение не будет пересматриваться даже в случае, если Великобритании придётся покинуть Евросоюз без сделки.

«Да, я могу подтвердить, что мы не будем пересматривать соглашение», — заявила она.

Напомним, 12 июня Еврокомиссия выпустила сообщение, где признала нежелательным, но возможным выход Великобритании из ЕС «без сделки».

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