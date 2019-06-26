Луганск, , 15:10 — REGNUM

На участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) начала разведение сил, прописанное в Минских соглашениях. Об этом 26 июня заявил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.

«Народная милиция ЛНР приступила к разведению сил и средств на участке номер один «Станица Луганская», — заявил Иванов.

По его словам, весь процесс займет до трех дней, после чего власти ДНР уведомят Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о завершении данного процесса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе достигли договорённости о разведении сил в районе Станицы Луганской.

В Москве выразили надежду, что новые украинские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны, не будут, как предыдущий президент Пётр Порошенко, «искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе».

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