Каир, , 15:10 — REGNUM

В результате нападения террористов на контрольно-пропускной пункт египетских военных на Синайском полуострове погибли семеро сотрудников правопорядка, об этом 26 июня сообщает Anadolu Ajansi.

В ходе столкновения силовикам удалось ликвидировать четырех террористов. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна террористическая группировка.

Напомним, после начала так называемой «Арабской весны» в стране обострилась проблема террористической угрозы. Во главе государства встал член «Братьев мусульман» (Организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммед Мурси.

После его свержения, вооруженные силы страны активизировали борьбу с радикальными элементами, в том числе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Синайском полуострове.