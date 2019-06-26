Джакарта, , 15:07 — REGNUM

Министерство координации по экономическим вопросам Индонезии разработало 26 приоритетных программ к 2020 году, которые станут ориентиром в поддержке реализации правительственной работы в экономической сфере, сообщает Antaranews.

Министр по экономическим вопросам Дармин Насутион заявил, что программы были разработаны для поддержки плана работы правительства до 2020 года.

По его словам, приоритетные программы включают в себя развитие инфраструктуры, индустриализацию, вопросы продовольственной безопасности, водоснабжения, энергетики и окружающей среды.

Что касается экономического развития на 2020 год, правительство Индонезии нацелено снизить уровень бедности до 8,5−9%, а уровень безработицы до 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Банке Индонезии отметили, что торговый баланс в мае 2019 года показал положительное сальдо в размере $0,21 млрд.