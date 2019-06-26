Москва, , 15:02 — REGNUM

В июле 2019 года Турция примет на вооружение первые комплексы противо-воздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом, как передает РИА Новости, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе форума «Армия-2019».

»Мы дорабатываем логистическую составляющую, — сказал Михеев. — … Мы в июле осуществляем в рамках наших планов первую поставку».

При этом гендиректор «Рособоронэкспорта» добавил, что с точки зрения изготовления комплексов в рекордные сроки будет реализован контракт на поставку С-400 Турции.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV заявил, что поставки Турции российских зенитных ракетных систем С-400 начнутся в июле текущего года.

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