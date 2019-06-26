Пекин, , 14:59 — REGNUM

Глава Huawei Рен Чжэнфэй заявил в интервью журналистам, что Google потеряет из-за санкций против китайской компании около 700−800 млн пользователей. Об этом 26 июня сообщил портал Gizmochina.

Чжэнфэй отметил, что это произойдет в случае, если производитель откажется от использования Android. Генеральный директор Huawei отметил, что компании «всегда будут на одной линии интересов».

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Huawei планирует начать выпуск смартфонов со своей ОС HongMeng в конце сентября или начале октября 2019 года. также появилась информация о том, что компания рассматривает вариант перехода на российскую ОС «Аврора» на базе финской Sailfish.