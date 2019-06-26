Симферополь, , 14:47 — REGNUM

Украинские специалисты в 2000-х годах не возражали против строительства моста через Керченский пролив. Сегодня заявления о «вреде» Крымского моста звучат нелогично, заявил 26 июня журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Константинов отреагировал на слова украинского гидрогеолога Юрия Медовара, который ранее призвал разобрать мост, так как он якобы «вызывает посадку уровня Керченского пролива», уменьшает глубину фарватера и нарушает водообмен между Чёрным морем и Азовским.

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Замысел моста не нов, отметил Константинов. В период, когда полуостров был украинским, заложили капсулу строительства и проработали проект, при этом ни один из украинских специалистов его не критиковал, напомнил он.

Проект транспортного перехода в Крым обсуждался с 2007 года, однако в 2008 году обсуждение было приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост протяженностью 19 км, связывающий полуостров с Краснодарским краем, был открыт в мае 2018 года. В декабре 2019 года по мосту должны пойти поезда.

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