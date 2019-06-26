Джакарта, 26 июня 2019, 14:34 — REGNUM
Правительство Японии подписало меморандум о взаимопонимании с министерством образования и культуры Индонезии касательно репатриации останков японских солдат из провинции Папуа, которые боролись против США, на стороне Германии во Второй мировой войне, сообщает Antaranews.
Сотрудничество по репатриации включает в себя процесс поиска, идентификацию останков, которые будут доставлены в Японию.
Посол Японии в Индонезии Масафуми Исии объяснил, что усилия по репатриации были предприняты раньше, но были приостановлены в течение примерно четырех лет.
Издание отмечает, что ранее между правительствами двух стран уже были подписаны соглашения, которые касались репатриации останков японских солдат, а именно соглашение о строительстве памятников Второй мировой войны (7 апреля 1993 года) и меморандум о сотрудничестве относительно предоставления доступа и поиска останков японских солдат в индонезийской провинции Папуа (20 ноября 2013 года).
Напомним, в ходе Второй мировой войны Индонезия попала под японскую оккупацию, которая продлилась с 9 марта 1942 по 17 августа 1945 года, когда была провозглашена Республика Индонезия.