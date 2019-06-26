Вильнюс, , 14:29 — REGNUM

Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 26 июня, провела последнюю в своей должности встречу с послами стран ЕС, аккредитованных в Литве, на которой, кроме прочих вопросов, подняла тему слишком, по её мнению, долгого процесса формирования нового состава Еврокомиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Затянувшийся процесс назначения руководителей структур ЕС может осложнить принятие важных решений ЕС и работу Еврокомиссии», — цитирует слова Грибаускайте её пресс-служба.

Ранее о готовности занять должность еврокомиссара заявлял министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Я действительно не исключал бы такой возможности, у меня на самом деле есть достаточный опыт для участия в этом конкурсе», — заявил он радиостанции Žinių radijas 25 июня.

Члена Еврокомиссии от Литвы делегирует правительство страны. Осенью своё срок полномочий завершит еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, который отвечал в ЕС за здравоохранение и продуктовую безопасность.