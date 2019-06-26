Вильнюс, 26 июня 2019, 14:29 — REGNUM
Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 26 июня, провела последнюю в своей должности встречу с послами стран ЕС, аккредитованных в Литве, на которой, кроме прочих вопросов, подняла тему слишком, по её мнению, долгого процесса формирования нового состава Еврокомиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее о готовности занять должность еврокомиссара заявлял министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Члена Еврокомиссии от Литвы делегирует правительство страны. Осенью своё срок полномочий завершит еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, который отвечал в ЕС за здравоохранение и продуктовую безопасность.