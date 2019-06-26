Киев, , 14:29 — REGNUM

На внеочередных выборах в Верховную раду Украины зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский, заявила 26 июня председатель украинского Центризбиркома Татьяна Слипачук.

«Зарегистрировано восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчеством, на разных округах», — заявила она.

По ее словам, это реальные люди, которые не меняли «накануне свои фамилии».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Конституционный суд Украины обнародовал решение, что указ президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий Верховной рады VIII созыва не противоречит Конституции. Соответственно, назначение досрочных выборов является законным, они состоятся 21 июля.

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