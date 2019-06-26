Киев, , 14:25 — REGNUM

США подталкивают Украину к наращиванию вооружений и поддержке военного конфликта на Донбассе. Об этом 26 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

«США довольно стойко держат свою позицию: подталкивают нас к дальнейшему наращиванию вооружений, к поддержке военного конфликта на востоке… С одной стороны, это хорошее сотрудничество, хорошо, что есть такая поддержка. С другой стороны, программа поддержки на 250 млн, это попытка оставить нас на крючке американского устаревшего вооружения», — считает Шабовта.

Он положительно оценил предоставление посольством США 4 млн долл на укрепление системы безопасности украинских военных складов.

«Учитывая, как у нас странным способом рассасываются эти деньги, они не всегда поступают к конечному назначению. Этого нужно бояться. Затраты от всех тех взрывов превышали наши ожидания от траншей МВФ. Потери были миллиардные… Речь идет не только о капитальных сооружениях, речь идет о системном решении, в частности, установке систем, которые позволят мониторить и предусматривать угрозы», — пояснил Шабовта.

При этом он сомневается, что Канада предоставит Украине бесплатную военную помощь во время визита президента Владимира Зеленского.

«Никто постоянно не будет бесплатно усиливать боеготовность нашего государства… Главное, чего мы ждем от Канады — это создание зоны свободной торговли, которая помогла бы продвигать украинские товары. Но трафик передвижения и транспортные возможности достаточно сложные. Канада довольно далеко от нас, отделена океаном», — напомнил Шабовта.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня посольство Украины вСША проинформировало, что Вашингтонпредоставит Киеву финансовую помощь в размере 4 млн долларов для улучшения систем защиты военных складов министерства обороны. Кроме того, 21 июня Палата представителей конгресса США приняла проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 миллионов долларов для поддержки Украины. Как сообщает посольство США на Украине, проект закона «Об ассигнованиях на нужды Минобороны на 2020 год» предусматривает помощь на безопасность Украины в размере 250 млн долларов.

Напомним, 1−3 июля президент Зеленский совершит рабочий визит в Канаду. В Администрации президента отметили, что в рамках визита запланированы встречи президента Украины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христя Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.