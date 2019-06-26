Киев, 26 июня 2019, 14:25 — REGNUM
США подталкивают Украину к наращиванию вооружений и поддержке военного конфликта на Донбассе. Об этом 26 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.
Он положительно оценил предоставление посольством США 4 млн долл на укрепление системы безопасности украинских военных складов.
При этом он сомневается, что Канада предоставит Украине бесплатную военную помощь во время визита президента Владимира Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня посольство Украины вСША проинформировало, что Вашингтонпредоставит Киеву финансовую помощь в размере 4 млн долларов для улучшения систем защиты военных складов министерства обороны. Кроме того, 21 июня Палата представителей конгресса США приняла проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 миллионов долларов для поддержки Украины. Как сообщает посольство США на Украине, проект закона «Об ассигнованиях на нужды Минобороны на 2020 год» предусматривает помощь на безопасность Украины в размере 250 млн долларов.
Напомним, 1−3 июля президент Зеленский совершит рабочий визит в Канаду. В Администрации президента отметили, что в рамках визита запланированы встречи президента Украины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христя Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.