Москва, , 14:23 — REGNUM

Какой-либо согласованной повестки дня относительно планируемой встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время нет, заявил 26 июня глава МИД РФ Сергей Лавров.

Владимир Путин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Насчет встречи президентов России и США: какой-либо повестки дня согласованной не существует», — заявил Лавров по итогам встречи со своим коллегой из ОАЭ Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи Путина и Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке, который намечен на 28−29 июня, не исключена.

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