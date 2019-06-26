Москва, , 14:19 — REGNUM

Пакет законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией среди чиновников, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы обратили внимание на то, что закон не предусматривает контроля за расходами должностных лиц после их увольнения. Если законы найдут поддержку, то в течение еще трех лет после ухода с должности экс-чиновник обязан предоставлять сведения о расходах — своих, супругов и несовершеннолетних детей. Речь идет обо всех сделках с недвижимостью, ценными бумагами, сумма которых превышает доход указанных лиц за отчетный период.

Предлагается также уточнить порядок конфискации незаконно нажитого имущества и сделок с ним. В частности, запрещаются сделки с имуществом в ходе антикоррупционных проверок.

«На период контрольных мероприятий регистрация сделок и операции по счетам должностного лица приостанавливаются. Если выясняется, что имущество продано до начала проверок, с бывшего владельца может быть взыскана рыночная стоимость этого имущества», — отмечает Миронов.

При этом ограничивается объем конфискации в случаях «незначительного расхождения расходов и доходов» контролируемого лица. Если разница составляет менее 20%, конфискуется не все имущество, а лишь та его часть, законность приобретения которой не была доказана. Эта норма соответствует указаниям Конституционного суда, подчеркивают авторы законопроекта.

Поправки также уточняют процедурные моменты по формированию доказательной базы, права и полномочия как надзорных органов, так и должностных лиц в ходе антикоррупционных проверок и судебных споров.

Кроме того, на госслужащих возлагается обязанность доказывать законность происхождения доходов, на которые приобретаются спорные активы.