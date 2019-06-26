Киев, , 14:26 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский назначил «постоянного представителя» главы государства в российском Крыму. Соответствующий указ украинского лидера опубликован его пресс-службой.

«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в документе.

Кандидат юридических наук Антон Кориневич ранее преподавал в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года «постпредом» президента Украины Петра Порошенко в Крыму был назначен Борис Бабин. В начале декабря 2018 года Порошенко уволил Бабина с этой должности.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95% жителей высказались за вхождение в состав РФ. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и осуществлять там «назначения».

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