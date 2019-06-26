Исламабад, 26 июня 2019, 14:20 — REGNUM
В результате нападения террористов, произошедшего в пакистанской провинции Белуджистан, пострадал полицейский, трое террористов были ликвидированы, об этом 26 июня сообщает Geo TV.
Одному из преступников удалось привести в действие взрывное устройство, однако ожидаемого эффекта он не достиг. Ранение получил один полицейский, ему оказывается необходимая помощь.
Напомним, провинция Белуджистан в Пакистане является наиболее опасной в плане террористической деятельности. В регионе сильны сепаратистские настроения, а также активны террористические группировки.