Исламабад, , 14:20 — REGNUM

В результате нападения террористов, произошедшего в пакистанской провинции Белуджистан, пострадал полицейский, трое террористов были ликвидированы, об этом 26 июня сообщает Geo TV.

«Трое террористов-смертников попытались совершить нападение на полицейский участок. Благодаря эффективной работе сотрудников правопорядка все они были ликвидированы» , — говорится в заявлении местной полиции.

Одному из преступников удалось привести в действие взрывное устройство, однако ожидаемого эффекта он не достиг. Ранение получил один полицейский, ему оказывается необходимая помощь.

Напомним, провинция Белуджистан в Пакистане является наиболее опасной в плане террористической деятельности. В регионе сильны сепаратистские настроения, а также активны террористические группировки.